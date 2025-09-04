النائب العام يشارك في الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب

شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، في الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب المنعقد بسلطنة عمان، وذلك بمشاركة عدد من النواب العموم والمدعين العامين من الدول العربية.



وخلال الاجتماع، استعرض وفد النيابة العامة المصرية ما بذلته مصر من جهود في إنشاء وتجهيز المقر الدائم للجمعية بالقاهرة، وإلحاق السجل التوثيقي الرقمي لأعمالها به.

فضلًا عن قيام أمانة الصندوق المصرية بعرض الموازنة المالية للجمعية عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤. كما عرض الوفد المصري تجربة مصر الرائدة في مجال مكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة والمحافظ الرقمية.

