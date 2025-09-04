ضبط مصحة إدمان يديرها حاصل على معهد فني تجاري بمركز أجا في الدقهلية (صور)

تمكنت صحة الدقهلية من ضبط مصحة إدمان غير مرخصة في أجا يديرها حاصل على معهد فني تجاري.



وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وفي إطار توجيهات الأستاذ الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وملاحقة الكيانات الوهمية التي تهدد صحة المواطنين، قامت إدارة العلاج الحر بالمديرية بشن حملة تفتيشية مكبرة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.



وقد ترأس الحملة الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، بمشاركة لجنة من الإدارة ضمت الدكتور محمد عبد العزيز والدكتور علي عبد المحسن، إلى جانب محمود الدوماني عضو الإدارة العامة للمراجعة والحوكمة بديوان عام محافظة الدقهلية.

نتائج الحملة

وأسفرت الحملة عن ضبط مصحة غير مرخصة بإحدى القرى التابعة لمركز أجا، تدار دون أي تراخيص قانونية أو اشتراطات طبية، فضلًا عن وجود عدد من المرضى المحتجزين داخلها في ظروف مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لمثل هذه الأنشطة، بما يعرض حياتهم لمخاطر جسيمة.

ضبط مصحة غير مرخصة بإحدى القرى التابعة لمركز أجا

وتبيّن أن المصحة يديرها شخص حاصل على معهد فني تجاري لا يمتلك أي مؤهل طبي أو اختصاص يتيح له إدارة منشأة صحية، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة المرضى، ويكشف حجم التجاوزات التي قد تحدث في مثل هذه المراكز غير الشرعية.

تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أجا بالمخالفات

وعلى الفور، تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أجا بالمخالفات التي رصدتها اللجنة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال القائمين عليها، ضمانًا لحقوق المرضى وحماية لهم من أي ممارسات غير آمنة.



لن نتهاون مع أي منشأة تعمل خارج إطار القانون، خصوصًا في القضايا المتعلقة بعلاج الإدمان

وأكد الدكتور حمودة الجزار أن مديرية الصحة بالدقهلية لن تتهاون مع أي منشأة تعمل خارج إطار القانون، خصوصًا في القضايا المتعلقة بعلاج الإدمان، مشددًا على أن الحملات الرقابية ستتواصل بشكل مكثف لضبط أي كيانات وهمية أو منشآت طبية مخالفة، بما يضمن الالتزام بالمعايير الطبية وحماية المرضى من الاستغلال.

