غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف جنوب لبنان

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق في جنوب لبنان، في تصعيد جديد على جبهة الشمال.

 

تفاصيل الغارات الإسرائيلية على لبنان

وأفادت القاهرة الإخبارية أن الغارات استهدفت مناطق متفرقة ضمن قضاء صيدا، فيما أكدت مصادر أكدت أن عدد الغارات تجاوز 10 غارات متزامنة على محاور مختلفة.

 

أحزمة نارية عنيف على جنوب لبنان

من جانبه وصف الإعلام اللبناني المشهد بـ"الأحزمة النارية العنيفة" التي غطّت سماء الجنوب.

وأعلنت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل " تعرضها لهجوم من مُسيرات إسرائيلية وصفته بأنه من أخطر الهجمات منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في شهر نوفمبر الماضي.

 

 إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة
 

وقالت "يونيفيل"، في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "ألقت مُسيرات تابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي صباح يوم أمس، أربع قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق، ويُعد هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتهم منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي".

