أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس.. أبو ريدة يتدخل في أزمة شوبير مع الحضري والصقر.. وفيريرا يرفض رحيل موهوب الزمالك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عن تشكيل الجهاز الفني المؤقت بقيادة الكابتن عماد النحاس الذي تولي المهمة خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إنه في ضوء المشاورات التي جرت خلال الساعات الماضية مع لجنة التخطيط، وبالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي، تم تعيين عادل مصطفى مدربًا عامًّا للفريق الأول لكرة القدم، ومحمد نجيب مدربًا مساعدًا، وعبد الرحمن عيسى مدربًا للأحمال، وأمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى.

كشف مصدر بنادي الزمالك أن المدير الفني يانيك فيريرا أبدى تمسكه ببقاء اللاعب الشاب أحمد عبد الرحيم “إيشو” ورفض فكرة رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن المدرب يرى في اللاعب إمكانات كبيرة يحتاجها الفريق مستقبلًا، مشددًا على أنه يفضل منحه فرصة أكبر للمشاركة مع الفريق الأول بدلًا من التفكير في خروجه للإعارة أو الرحيل النهائي.

يستعد فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي لمواجهتهما المرتقبة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

أكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم دعم الاتحاد للمنتخبات الوطنية وفي مقدمتها المنتخب الوطني الأول في مسيرته نحو التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة وتحقيق حلم جماهير الكرة المصرية.

أضاف أبو ريدة أن هذا الدعم أمر ثابت وواجب تجاه جميع أبنائنا في كل المنتخبات الوطنية ويشاركنا في ذلك جميع الجهات المعنية والجماهير العاشقة لكرة القدم.



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حجم الانفاق الضخم الذي شهده سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025.

وقال الفيفا في بيان عبر موقعه الرسمي، أن سوق سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025 شهد إنفاقا قياسيا بلغ 9.6 مليار دولار أمريكي بنسبة تتخطى 50% الفترة نفسها في 2024.

وأضاف فيفا أن الدوري الإنجليزي تصدر أكثر الدوريات إنفاقا بـأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، يليه البرتغال في المركز الثاني ثم البرازيل في المركز الثالث.

تصدر مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في فريقه خلال شهر أغسطس الماضي.

وأعلن نانت تواجد مصطفى محمد ضمن 4 مرشحين لجائزة لاعب شهر أغسطس، حيث يتنافس مع الثلاثي أنتوني لوبيز حارس المرمى، ويوهان توم ليبينانت، والمدافع تيليل تاتي.

مصطفى محمد يتصدر قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في نانتمصطفى محمد يتصدر قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في نانت

وحقق نانت فوزه الأول بالدوري الفرنسي هذا الموسم بعد الانتصار على أوكسير بهدف دون رد سجله مصطفى محمد، في الدقيقة الثامنة مستغلا تمريرة من هيربا جيراسي لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك، ليصل النجم المصري للهدف رقم 26 بقميص نانت خلال 115 مباراة.

أعلن آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول قائمة فريقه للمشاركة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2025-2026.

واختار سلوت 22 لاعبًا في قائمة ليفربول على الرغم من أنه يمتلك المساحة لاستدعاء 25 لاعبًا، حيث ضمت القائمة الصفقات الجديدة، كما شهدت مفاجأة باستبعاد فيديريكو كييزا جناح الريدز في مفاجأة كبرى.

وجاءت قائمة ليفربول لـ دوري أبطال أوروبا كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر - جورجي مامارداشفيلي- فريدي وودمان.

خط الدفاع: جو جوميز - واتارو إندو - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز - كونور برادلي - جيوفاني ليوني - آندي روبيرتسون - جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: فلوريان فيرتز - دومينيك سوبوسلاي - ألكسيس ماك أليستر - كورتس جونز - ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك - محمد صلاح- كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - ريو نجوموها.

احتج عدد من النشطاء أمام المتجر الرسمي لنادي برشلونة الإسباني بسبب تواطؤه مع الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من الكيان الصهيوني الإسرائيلي المحتل في قطاع غزة، وذلك من خلال صفقة رعاية إسرائيلية.

وذكرت صحيفة “Tribuna” قيام النشطاء برش واجهة متجر نادى برشلونة بالطلاء بسبب عقد رعاية بين النادى ومنصة "سبوتيفاى" الذى استثمر رئيسها التنفيذى فى شركة دفاعات إسرائيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.