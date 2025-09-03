تصدر مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في فريقه خلال شهر أغسطس الماضي.

وأعلن نانت تواجد مصطفى محمد ضمن 4 مرشحين لجائزة لاعب شهر أغسطس، حيث يتنافس مع الثلاثي أنتوني لوبيز حارس المرمى، ويوهان توم ليبينانت، والمدافع تيليل تاتي.

مصطفى محمد يتصدر قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في نانت

وحقق نانت فوزه الأول بالدوري الفرنسي هذا الموسم بعد الانتصار على أوكسير بهدف دون رد سجله مصطفى محمد، في الدقيقة الثامنة مستغلا تمريرة من هيربا جيراسي لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك، ليصل النجم المصري للهدف رقم 26 بقميص نانت خلال 115 مباراة.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة ضد نيس يوم الأحد 14 سبتمبر عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

الدوري الفرنسي عن هدف مصطفى محمد في أوكسير: لمسة الفن والهندسة

ونال مصطفى محمد نجم نانت الفرنسي، إشادة واسعة بعد هدفه في شباك أوكسير، خلال المباراة التي جمعتهما بهدف نظيف، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

ونشر حساب الدوري الفرنسي عبر منصة "إكس" هدف مصطفى محمد، الذي فاز به فريقه نانت على أوكسير في الجولة الثالثة من البطولة، وعلق عليه قائلا: " لمسة تدل على الفن والهندسة من الأناكوندا.. مصطفى يفتتح سجل تهديفه هذا الموسم في الدوري الفرنسي بهذا الهدف الرائع".

مصطفى محمد يقود نانت للفوز على أوكسير في الدوري الفرنسي

وقاد مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني فريقه نانت لتحقيق أول فوز في الدوري الفرنسي على حساب أوكسير، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، على ملعب "لا بوجوار" ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وجاء هدف نانت في شباك أوكسير عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 8.

تشكيل نانت ضد أوكسير

وجاء تشكيل نانت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أنثوني لوبيس.

خط الدفاع: كيلفن أميان، شيدوزي أوازيم، تاتي، بن خطاب

خط الوسط: فرانسيس كوكيلين، هيون سيوك هونج، جوهان ليبينانت، نيكولاس كوزا.

خط الهجوم: مصطفى محمد، جيراسي باهريبة.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: ثيو دي بيرسين، فرانسيسكو سييرالتا، جيدوين مينساه، مارفن سينايا، كليمنت أكبا، كيفن دانويس، خوسيه كازيمير، إيليشا أوسو، إبراهيم أوسمان، دانييل لوادير، ولاسين سينايوكو.

