مرموش والصفقات الجديدة، مانشستر سيتي يعلن قائمته المشاركة في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة فريقه للمشاركة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2025-2026.

وضمت قائمة مانشستر سيتي 25 لاعبًا لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، حيث يتنافس الفريق الإنجليزي في مرحلة الدوري مع كل من ريال مدريد، بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، فياريال، نابولي، بودو جليمت، جالاتا سراي، وموناكو.

وضمت قائمة مانشستر سيتي النجم المصري عمر مرموش، بالإضافة إلى الصفقات الجديدة جيانلويجي دوناروما، ريان آيت نوري، وماركوس بيتينيلي، وريان شرقي، وتيجاني رايندرز، وجيمس ترافورد.



قائمة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا كالتالي: عمر مرموش، ريان آيت نوري، ناثان آكي، ماركوس بيتينيلي، أوسكار بوب، ريان شرقي، روبن دياز، جيريمي دوكو، جيانلويجي دوناروما، فيل فودين، جونزاليس، جوسكو جفارديول، إيرلينج هالاند، رودري، عبد القادر خوسانوف، ماتيو كوفاسيتش، ماتيوس نونيز، ستيفان أورتيجا، تيجاني رايندرز، سافينيو، بيرناردو سيلفا، جون ستونز، جيمس ترافورد، ريكو لويس، نيكو أوريلي.

مفاجأة مدوية في قائمة ليفربول لـ دوري أبطال أوروبا

فيما أعلن آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول قائمة فريقه للمشاركة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2025-2026.

ويلتقي ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا ثم يلعب خارج ملعبه ضد جالطة سراي، وفي الجولة الثالثة يلتقي مع آينتراخت فرانكفورت على ملعب آنفيلد، قبل أن يغادر ليفربول إلى ملعب سانتياجو برنابيو في قمة مبارياته ضد ريال مدريد، ثم يستضيف أيندهوفن، ويخرج لمواجهة إنتر ميلان على ملعب جيوزيبي مياتزا، ثم يخوض لقاء خارج ملعبه ضد مارسيليا قبل أن يختتم مبارياته بلقاء كاراباج.

واختار سلوت 22 لاعبًا في قائمة ليفربول على الرغم من أنه يمتلك المساحة لاستدعاء 25 لاعبًا، حيث ضمت القائمة الصفقات الجديدة، كما شهدت مفاجأة باستبعاد فيديريكو كييزا جناح الريدز في مفاجأة كبرى.

قائمة ليفربول لـ دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ليفربول لـ دوري أبطال أوروبا كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر - جورجي مامارداشفيلي- فريدي وودمان.

خط الدفاع: جو جوميز - واتارو إندو - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز - كونور برادلي - جيوفاني ليوني - آندي روبيرتسون - جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: فلوريان فيرتز - دومينيك سوبوسلاي - ألكسيس ماك أليستر - كورتس جونز - ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك - محمد صلاح- كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - ريو نجوموها.

