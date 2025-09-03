أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها رقم 255 لسنة 2024 بشأن رسوم التأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.

وشمل القرار الذي نشر في الوقائع المصرية 4 مواد، وتضمن القرار جدول رسوم التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن مركبات النقل السريع وفقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 255 لسنة 2024.

وجاءت التفاصيل كالتالي:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.