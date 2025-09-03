الخميس 04 سبتمبر 2025
اقتصاد

جدول رسوم التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن مركبات النقل السريع

رئيس الرقابة المالية،
رئيس الرقابة المالية، فيتو

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها رقم 255 لسنة 2024 بشأن رسوم  التأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية. 

وشمل القرار الذي نشر في الوقائع المصرية 4 مواد، وتضمن القرار جدول رسوم التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن مركبات النقل السريع وفقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 255 لسنة 2024.

وجاءت التفاصيل كالتالي:  

 

