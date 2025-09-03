الأربعاء 03 سبتمبر 2025
محافظات

مستشفى بنها الجامعي: 367 حالة تسمم خلال شهر أغسطس

أعلن  مركز السموم  بمستشفيات بنها الجامعية برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها  برئاسة الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب ببنها، والمشرف على قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية، عدد الحالات التي استقبلها  المركز خلال شهر أغسطس 2025 التي  بلغت 367 حالة تسمم متنوعة.

محافظ القليوبية يفتتح إدارة العبور التعليمية

محافظ القليوبية ونائب وزير النقل يبحثان مقترح إنشاء كوبري بديل لمزلقانيين بقليوب

 

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المركز أن تسمم الأدوية تصدر القائمة ب206 حالات، بنسبة 53% من إجمالي الحالات، يليه التسمم بـ المواد الكيميائية بـ61 حالة، ثم المبيدات الحشرية بـ 50 حالة، بينما سجلت حالات التسمم بـ الغازات السامة 42 حالة.

كما رصد المركز 11 حالة تسمم بقرص الغلة، و10 حالات مرتبطة بتعاطي المخدرات، إضافة إلى 8 حالات نتيجة مواد بترولية.

وأكد المركز أن هذه الإحصاءات تأتي في إطار جهود الرصد والمتابعة المستمرة لحالات التسمم، مع توفير الرعاية الطبية العاجلة واللازمة للمرضى على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الأدوية والمواد الكيميائية والمبيدات، وضرورة حفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

