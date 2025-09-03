هدف عمرو السولية الأفضل بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز (فيديو)

كشفت رابطة الأندية المصرية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أفضل هدف بالجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

كانت رابطة الأندية رشحت أربعة للمنافسة على جائزة الأفضل بالجولة الخامسة من الدوري المصري، وهم: "عمرو السولية لاعب سيراميكا كليوباترا، وليد الكرتي من بيراميدز، أحمد فاروق نجم وادي دجلة، وعبد الرحيم دغموم هداف المصري".

وأعلنت اللجنة اختيار هدف عمرو السولية لاعب سيراميكا كليوباترا في مرمى المقاولون، ليحصد جائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

لمشاهدة الفيديو من هنا

عقوبات الجولة الخامسة في الدوري المصري

فيما، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة الأهلي وبيراميدر:

توقيع غرامة مالية على نادي الأهلي قيمتها 100 ألف جنيه، وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير للفريق المنافس.

توجيه لفت نظر لنادي الأهلي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب استخدام أقلام الليزر ورمي زجاجات المياه داخل الملعب.

مباراة وادي دجلة والزمالك:

إيقاف إبراهيم محمد عبدالحكيم البهنسي لاعب فريق وادي دجلة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

توقيع غرامة مالية على فريق وادي دجلة قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة.

إيقاف محمود حمدي الونش ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة.

مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا:

إيقاف محمد إسماعيل حامد علام، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على نادي المقاولون العرب قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب عدم الألتزام بالمواد ذات الصلة المنظمة لرش الملعب قبل وأثناء المباراة.

إيقاف عمرو محمود إسماعيل قلاوة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد بسبب لعبة خطرة.

