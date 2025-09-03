محمد إمام يشوق جمهوره لعمل فني جديد: انتظروا مفاجأة

شوق الفنان محمد إمام جمهوره لعمل فني جديد، ونشر محمد إمام صورة من كواليس العمل عبر حسابه على منصة إكس وعلق قائلا: انتظروا مفاجأة إن شاء الله.

فيلم صقر وكناريا

كان محمد إمام انتهى مؤخرا من تصوير فيلم صقر وكناريا بمشاركة يسرا اللوزي ويارا السكرى وشهد الفيلم وجود خلافات بينهما، حيث تقوم يارا السكرى الشقيقة الصغرى ليسرا اللوزي بتوجيهها بسبب خلافات الأخيرة مع زوجها، ولم تتقبل اللوزي الأمر مما يجعلهما تدخلان في خلافات.

أبطال فيلم صقر وكناريا

فيلم «صقر وكناريا» من تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنياوي، ويشارك فيه كل من محمد إمام، وشيكو وانتصار بجانب يارا السكري ويسرا اللوزي.

