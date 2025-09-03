الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد إمام يشوق جمهوره لعمل فني جديد: انتظروا مفاجأة

محمد إمام، فيتو
محمد إمام، فيتو

شوق الفنان محمد إمام جمهوره لعمل فني جديد، ونشر محمد إمام صورة من كواليس العمل عبر حسابه على منصة إكس وعلق قائلا: انتظروا مفاجأة إن شاء الله.

فيلم صقر وكناريا

كان محمد إمام انتهى مؤخرا من تصوير فيلم صقر وكناريا بمشاركة يسرا اللوزي ويارا السكرى وشهد الفيلم وجود خلافات بينهما، حيث تقوم يارا السكرى الشقيقة الصغرى ليسرا اللوزي بتوجيهها بسبب خلافات الأخيرة مع زوجها، ولم تتقبل اللوزي الأمر مما يجعلهما تدخلان في خلافات. 

 

أبطال فيلم صقر وكناريا

 فيلم «صقر وكناريا» من تأليف  أيمن وتار، إخراج حسين المنياوي، ويشارك فيه كل من محمد إمام، وشيكو وانتصار بجانب يارا السكري ويسرا اللوزي. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد إمام الفنان محمد إمام فيلم صقر وكناريا الفن

الأكثر قراءة

الصحة تغلق مستشفى أحمد شفيق لمخالفة اشتراطات الترخيص وإجراءات مكافحة العدوى

رفعت فياض يكتب: إقالة جماعية غير معلنة بالتعليم العالي لـ45 مدير معهد فني وكلية قبل بداية العام الدراسي لندب غيرهم لمدة شهرين فقط!

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

دار الإفتاء توضح حكم الجثو على الركبتين عند الدعاء

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس فى مصر

بعد ارتفاع تعريفة شحن السيارات الكهربائية، كيف تحسب تكلفة شحنتك

خدمات

المزيد

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، بشارات الأنبياء ببعثة وميلاد خير الأنام

عمرو الورداني: ميلاد النبي مدرسة للتطهر من الأوهام (فيديو)

الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads