منتخب الشباب يتعادل مع الجبلين السعودي 3-3 ونبيه يشيد بقوة التجربة

تعادل منتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم مع الفريق الأول بنادي الجبلين السعودي 3-3 اليوم بملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، ضمن استعداداته لكأس العالم للشباب في تشيلي من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

أهداف منتخب مصر للشباب

أحرز ثلاثية احفاد الفراعنة محمد حامد هدفين ومحمد السيد هدف، جاءت المباراة قوية وحافلة بالندية خاصة في الشوط الثاني؛ بينما سيطر المنتخب على معظم فتراتها فى الشوط الأول أداء ونتيجة.



تشكيل منتخب الشباب أمام الجبلين

دخل منتخب الشباب موليد 2005 المباراة بتشكيل ضم: عبد المنعم تامر فى حراسة المرمي ومهاب سامي ومعتز محمد واحمد عابدين ويوستنجي فى خط الظهر وسفاجا ومحمد السيد وكاباكا فى خط الوسط ومحمد عبد الله ومحمد حامد وعمرو بيبو فى الهجوم وشارك احمد نائل بدلا من معتز محمد ومؤمن شريف بدلا من مهاب سامي وعمر خضر بدلا من بيبو ووهب بدلا من عبد المنعم واحمد سمير بدلا محمد عبد الله وادهم كريم بدلا من محمد السيد واحمد وحيد بدلا من سفاجا.



نبيه يشيد بالتجربة

واعتبر الكابتن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب أن المباراة احتكاك قوي ومفيد للفراعنة قبل المونديال خاصة وأنها أمام فريق قوي كما أنها فرصة جيدة جدا للاطمئنان على مستوي اللاعبين.

