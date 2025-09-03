الأربعاء 03 سبتمبر 2025
منتخب الشباب يواجه الجبلين السعودي اليوم استعدادا لمونديال تشيلي

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، اليوم الأربعاء، مباراة ودية أمام فريق الجبلين السعودي، أحد أندية القسم الثاني في المملكة.

تأتي المباراة على هامش معسكر منتخب الشباب المصري، الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي تنطلق فعالياتها في دولة تشيلي أواخر الشهر الجاري. 

وتقام مباراة منتخب الشباب أمام فريق الجبلين السعودي على ملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا للمونديال

وأدى منتخب الشباب تحت 20، مرانًا قويًّا أمس الثلاثاء، تحت قيادة مديره الفني أسامة نبيه، تضمن تدريبات بدنية لتقوية العضلات ورفع معدل اللياقة.

منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

3 وديات لمنتخب الشباب قبل السفر إلى تشيلي

معسكر منتخب الشباب  بمشروع الهدف، من المقرر أن يتخلله 3 مباريات ودية مع الجبلين السعودي اليوم الأربعاء والشرطة العراقي يوم السبت المقبل والثالثة يوم 9 سبتمبر الجاري فى ختام المعسكر.

 

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم جهاز منتخب مصر للشباب كلًّا من: حمادة أنور مدير المنتخب وأسامة نبيه المدير الفني وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.احمد ابو عبلة رئيس الجهاز الطبي ود.محمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي وعباس حسانين واحمد ممدوح للتدليك وزياد الشعراوي محلل أداء واحمد سامي منسق أمني وعلاء سعيد مدير المهمات.

