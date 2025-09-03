رفعت فياض يكتب: إقالة جماعية غير معلنة بالتعليم العالي لـ45 مدير معهد فني وكلية قبل بداية العام الدراسي لندب غيرهم لمدة شهرين فقط!

لم أفهم حتى الآن سر الإقالة الجماعية غير المعلنة لـ 45 من مديري المعاهد الفنية نظام السنتين بوزارة التعليم العالي و8 من مديرين الكليات فوق المتوسطة ( دراسة لمدة عامين فقط ) التى تعمل تحت مظلة وزارة التعليم العالى وذلك بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ـ حدث هذا بحجة تعيين مدراء جدد لهذه المعاهد و8 لمديرى هذه الكليات الفنية مع أن الجهاز المركزى للمحاسبات هو الوحيد المنوط به أن يعلن جماعيا عن تعيينات هذه المعاهد والكليات الفنية.

أقول هذا بعد المنشور الذى تم توزيعه وتعميمه على جميع مديرى الكليات التكنولوجية والمعاهد التابعة للكلية التكنولوجية بناء على تكليف من القائم بعمل رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى وموقعا من السيد محمد الصافورى رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الفنى والطلاب ـ وجاء فى نص المنشور ـ الذى يوجد تحت يدنا صورة منه ـ أن وزير التعليم العالى قد وافق على إعادة ترشيح مديرى الكليات التكنولوجية ومديرى عموم المعاهد الفنية وفقا للضوابط والمعايير والشروط اللازمة للندب ( نعم الخطاب يقول نصال للندب ) على الوظيفة المشار إليها من العاملين بوزارة التعليم العالى والمعاهد والكليات التكنولوجية التابعة فقط ـ ونص المنشور أيضا بأن من يرغب فى التقدم للندب على الوظيفة المشار إليها عليه التقدم بطلب إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب على أن يكون آخر موعد للتقدم هو يوم الأحد الماضى 31 أغسطس ـ وقد تسبب هذا الإجراء بتوقف الحياة تماما فى جميع هذه المعاهد الفنية والكليات الفنية من جانب المديرين القائمين عليها حاليا خاصة وأننا على أبواب بداية عام دراسى جديد بعد أن وجدوا أن هناك نية للإطاحة بهم جميعا وبالتالى توقفوا عن توقيع أى ورقة خاصة بنظام العمل بهذه المعاهد والكليات أو القيام بأى مجهود لإعداد هذه المعاهد والكليات الفنية لبدء العام الدراسى ـ وبدأت حالة من الجمود تصيب كل هذه الأماكن بسبب هذا القرار.



الخطير فى هذه القضية هو أن جميع هؤلاء المديرين لهذه المعاهد والكليات ( منتدبون أصلا على هذه الوظيفة منذ عام 2017 ) بقرار من وزير التعليم العالى نفسه، ومستمرون فى هذه المعاهد والكليات حتى الآن ـ ثم جاءت الوزارة مؤخرا لترسل هذا المنشور لجميع هذه المعاهد والكليات لشغل جميع هذه الوظائف " ندبا " مرة أخرى وليس تعيينا ـ وبناء عليه تقدم لشغل هذه الوظائف ندبا 33 مرشحا كمدير كلية ـ و130 مرشحا لشغل 45 وظيفة مدير معهد " ندبا " ـ والأخطر فى هذا الموضوع أن الوزارة نفسها كانت قد أرسلت رسميا إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للموافقة على نشر إعلان للتوظيف بعد حوالى شهرين من الآن للتعيين فى وظيفة مديرى هذه الكليات والمعاهد على الكادر ـ نعم " للتعيين " وليس الإنتداب ـ وبناء عليه سيتقدم وقتها من سينطبق عليه شروط الإعلان من جانب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومن ستنطبق عليه الشروط وقتها سيتم تعيينه على الدرجة الوظيفية الخاصة به.



وهناك يكون السؤال: لماذا تم إصدار هذا المنشور الآن لفتح باب التقدم للإنتداب كمديرين لهذه المعاهد والكليات التكنولوجية ـ وخاصة وأن مدة الإنتداب لن تزيد عن شهرين أو ثلاثة من الآن نظرا لأن إعلان التعيين الدائم على هذه الوظائف سيأتى من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سيكون بعد شهرين أو ثلاثة على الأكثر وسيتم التعيين عليها لمن سينطبق عليه الشروط وقتها؟



والغريب أن اختيار المديرين الجدد كندب لمدة شهرين على الأكثر فقط طبقا لما جاء بمنشور الوزارة سيتم تشكيل لجان مخصوص لمقابلة المرشحين المؤقتين ! وصرف بدلات لأعضاء هذه اللجان!! فهل هذا هو التطوير الذى ننشده لهذه المعاهد والكليات الفنية خاصة وأن ماسيحدث سيكون مخالفا لما طلبت به الوزارة نفسها رسميا من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لنشر إعلان بعد حوالي شهرين أو ثلاثة للتعيين على الكادر؟



وسيبقى هناك سؤال آخر وهو: ما هو الهدف إذن من إقالة مديرين حاليين في هذا التوقيت المتأخر ونحن على أبواب عام دراسى جديد وعقد لجان، وإحداث اضطرابات، وبلبله قبل بداية العام الدراسي، وإحلال مكانهم بمنتدبين، وبعد شهرين سيتم تغييرهم ؟ هل هذا هو التطوير ؟ نحن فى انتظار من سيوضح لنا سر ما يحدث الآن في هذا الموضوع من أجل المصلحة العامة فقط وليس غيرها حتى لا نكرر التجربة الفاشلة لاختيار عمداء المعاهد العالية من ثلاثة مرشحين وفى النهاية نجدد لكل من كان موجود على رأس العمل فى المعاهد ـ وكان المكسب الوحيد هو بدل اللجان المتعددة سواء لكل من حضرها أو كان اسمه على الورق فقط!

