رياضة

النصر يقترب من حسم صفقة نجم الشباب السعودي

الشباب السعودي، فيتو

 بات نادي النصر السعودي قريبا من حسم صفقة قوية، بالتعاقد مع هارون كمارا، مهاجم الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

النصر السعودي يضم هارون كمارا خلال ساعات

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، اليوم الأربعاء، أن إدارة النصر أرسلت عقد اللاعب إلى إدارة الشباب لاستكمال إجراءات التوقيع، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة، ليبدأ كمارا مشواره الجديد بقميص "العالمي".

ويأتي التعاقد مع كمارا، بناءً على طلب من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الذي أبدى إعجابه بالمستويات التي قدمها المهاجم مع الشباب.

ويواصل النصر تحركاته لإبرام صفقات مميزة، قبل غلق الميركاتو الصيفي يوم 10 سبتمبر الجاري، وذلك بعد بداية قوية في دوري روشن السعودي للمحترفين، بالفوز على التعاون (5-0).

