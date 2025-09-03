الأربعاء 03 سبتمبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

جلسة مرتقبة بين الجهاز الفني المؤقت للأهلي واللاعبين في مران الغد

عماد النحاس
عماد النحاس

 يعقد الجهاز الفني المؤقت للنادي الأهلي، بقيادة عماد النحاس، جلسة مهمة مع لاعبي الفريق غدا، وذلك على هامش المران الأول للجهاز بعد تولي المهمة رسميا خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وتهدف الجلسة إلى وضع ملامح خطة العمل للمرحلة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة استعادة الفريق لمساره الصحيح في بطولة الدوري الممتاز، والعودة إلى طريق الانتصارات بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يطالب النحاس اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد داخل الملعب، من أجل إعادة الأهلي إلى مكانته الطبيعية في جدول ترتيب الدوري.

 

تشكيل الجهاز الفني المؤقت للأهلي

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل للأهلي على النحو التالي:

مدير للكرة: وليد صلاح الدين

مدير فني: عماد النحاس

مدرب عام: عادل مصطفى

مدرب مساعد: محمد نجيب

مدرب حراس مرمي: أمير عبد الحميد

بجانب استمرار الجهاز الطبي والإداري كما هو.

وكان النادي الأهلي أعلن أمس في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

كما أعلن عن تعيين عماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني للفريق.

يستعد فريق النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

 ويلعب فريق الأهلى مع إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

