مدرب المنتخب المغربي يطلب تقريرا عن إصابة أشرف داري لاعب الأهلي

طلب وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي، إعداد تقرير طبي مفصل حول إصابة المدافع أشرف داري، والتي تعرض لها مؤخرا مع النادي الأهلي أمام بيراميدز.

وذكر "راديو مارس" أن داري التحق، أمس الثلاثاء، إلى معسكر المنتخب الوطني بمركب محمد السادس لكرة القدم، للانضمام استعدادا لمواجهتي النيجر وزامبيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الركراكي ينتظر نتائج الفحوصات الطبية التي يخضع لها اللاعب داخل مقر إقامة أسود الأطلس، من أجل الحسم في إمكانية الاعتماد عليه خلال المباراتين المقبلتين.

تشكيل الجهاز الفني المؤقت للأهلي

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل للأهلي على النحو التالي:

مدير للكرة: وليد صلاح الدين

مدير فني: عماد النحاس

مدرب عام: عادل مصطفى

مدرب مساعد: محمد نجيب

مدرب حراس مرمي: أمير عبد الحميد

بجانب استمرار الجهاز الطبي والإداري كما هو.

وكان النادي الأهلي أعلن أمس في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

كما أعلن عن تعيين عماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني للفريق.

يستعد فريق النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلعب فريق الأهلى مع إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

