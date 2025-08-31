حقيقة سحب الولايات المتحدة كامل قواتها من بغداد

أكدت السفارة الأمريكية في العراق، أنه لا صحة للأنباء المتداولة بشأن مغادرة القوات الأمريكية العاصمة بغداد بشكل كامل ابتداءً من أمس السبت، مشددة على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير دقيق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم السفارة، في بيان نقله الإعلام العراقي، أن الأخبار التي تحدثت عن انسحاب كامل للقوات غير صحيحة، وأن عمل القوات ما زال قائمًا وفق التفاهمات المعلنة مسبقًا.

الجدول الزمني لإنهاء المهمة القتالية للتحالف الدولي

ولفت متحدث السفارة إلى أن البيان الصادر في 27 سبتمبر 2024، حدد بوضوح الجدول الزمني لإنهاء المهمة القتالية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق، وهو الإطار الذي ما تزال القوات ملتزمة بتنفيذه.

وأوضح المتحدث أن قوة المهام المشتركة، المعروفة بعملية "العزم الصلب"، تواصل مهامها حاليًا في إطار الخطة المتفق عليها، والتي تهدف إلى الانتقال التدريجي من العمليات العسكرية المباشرة إلى إنهاء المهمة القتالية بشكل كامل داخل الأراضي العراقية.

