أخرج 50 مليون مواطن من الدعم، خبير يكشف خطأ وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

وزير المالية، فيتو
وزير المالية، فيتو

الدعم العذائي في مصر، كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والأرض بجامعة القاهرة والخبير الدولي في الغذاء والحبوب، عن خطأ إما في الترجمة أو في الكتابة وقع فيه وزير المالية أحمد كجوك أثناء عرض الأولويات المصرية والأفريقية لتحقيق الأمن الغذائي فى اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة.

مصر تقدم الأمن الغذائي لنحو 60 مليون مصري

وأكد الدكتور نادر نور الدين أن وزير المالية أحمد كجوك قال أمام مجموعة العشرين إن مصر تقدم الأمن الغذائي لنحو ٦٠ مليون مصري، موضحًا أن ذلك خطأ كبير لا ينبغي الوقوع فيه، لأنه يعني أن هناك ٥٠ مليون مصرى لا يتوافر لهم الأمن الغذائي، ولا يجدون الغذاء ويعانون من الفقر والجوع.

 

مصر تقدم الدعم العذائي لنحو 60 مليون مصري، فيتو
مصر تقدم الدعم العذائي لنحو 60 مليون مصري، فيتو


وقال الدكتور نادر نور الدين في رسالته التي وجهها لوزير المالية أحمد كجوك: “هل هو خطأ في الترجمة أم خطأ في الكتابة!! في كلمة وزير المالية أمام مجموعة العشرين قال إن مصر تقدم الأمن الغذائي لنحو ٦٠ مليون مصري، وهذا خطأ كبير لاينبغي الوقوع فيه، لأن معناه أن هناك ٥٠ مليون مصرى لا يتوافر لهم الأمن الغذائي ولا يجدون الغذاء ويعانون من الفقر والجوع”.

وأضاف الدكتور نادر نور الدين في رسالته لوزير المالية: "الصحيح أن ما يقصده الوزير، ولم يحسن التعبير عنه، أن مصر تقدم الدعم الغذائي لنحو ٦٠ مليون مصري وليس الأمن الغذائي! أي نحو نصف الشعب المصرى فقط، وكأن النصف الآخر من المقتدرين والميسرين".

رسالة قوية لخطأ وزير المالية

ووجه الدكتور نادر نور الدين رسالة لوزير المالية أحمد كجوك قائلًا: “سيادة الوزير: الأمن الغذائي هو توفير كافة احتياجات المواطنين من الغذاء سواء من الإنتاج المحلي أو بالاستيراد، وبالتالي فهو هنا يتضمن الفقراء والأغنياء وكافة المواطنين، والدولة تضمن للجميع أن يكون هذا الغذاء صحي غير ممرض وتوفر الأمن للجميع للوصول إلى هذا الغذاء دون أخطار أو اقتتال أو إرهاب وغيره”.

165 مليار دعم السلع التموينية، فيتو
165 مليار دعم السلع التموينية، فيتو


وتابع نادي نور الدين: “والأمن الغذائي لا يعنى الاكتفاء الذاتي أبدًا، ولكنه ضمان وجود الغذاء في الأسواق وفي متناول الجميع، حتى لو كان أغلبه أو كله بالاستيراد مثل رغيف الخبز أو الفول والعدس والزيوت وغيرها”.

وأوضح الدكتور نادر نور الدين “الدعم الغذائي للفقراء معالي الوزير شيء والأمن الغذائي شيء آخر والاكتفاء الذاتي أمر ثالث”.

 مصر تدعم السلع التموينية بنحو ١٦٥ مليار جنيه

الجدير بالذكر أن وزير المالية أحمد كجوك، أستعرض أمس الاثنين، الأولويات المصرية والأفريقية لتحقيق الأمن الغذائي فى اجتماع مهم لمجموعة العشرين بالقاهرة. 

وزير المالية في إجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة، فيتو
وزير المالية في إجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة، فيتو


وقال وزير المالية أحمد كجوك: “إن مصر عملت على توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية وتوفير السلع الغذائية بكميات مناسبة، والحكومة تمول برامج متنوعة لمساندة المزارعين؛ لتشجيعهم على التوسع وزيادة تنافسية القطاع الزراعي”.

وأضاف وزير المالية “الدعم الغذائي محور مهم فى استراتيجية الحماية الاجتماعية في مصر، وأن مصر تدعم السلع التموينية بنحو ١٦٥ مليار جنيه بما يفيد أكثر من ٦٠ مليون مواطن”.

وقال كجوك: “توسعنا فى برنامج “تكافل وكرامة”، الذى يغطى ٥ ملايين أسرة ويتضمن ربط المساندة بمخرجات خاصة بالتعليم والصحة”. 
 

استمرار الدعم، أهم 5 توصيات من الشيوخ لتحقيق الأمن الغذائي

مجلس النواب يستمع اليوم لبيان وزير التموين بشأن منظومة الدعم وضمان الأمن الغذائي

