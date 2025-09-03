وزير البترول يبحث مع شركات أسترالية ضخ استثمارات جديدة في مصر

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعات مع بعض المؤسسات والشركات الأسترالية المتخصصة في مجال التعدين لبحث ضخ استثمارات جديدة في مصر وبناء شراكات جديدة تعظم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بهذا القطاع الهام الذي يشهد تنفيذ خطط استراتيجية لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة التنافسية.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في المؤتمر الافريقى الاسترالى الرائد للتعدين والطاقة Africa Down Under بولاية بيرث بأستراليا.

والتقى الوزير مع دوغ هوراك، الرئيس التنفيذي لمجموعة أستراليا وأفريقيا للمعادن والطاقة، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات مع المجموعة التي تعد هيئة صناعية رائدة تمثل أكثر من 100 شركة أسترالية تعمل في أكثر من 30 دولة أفريقية في قطاعات التعدين والبترول والغاز والطاقة. وتُعد بمثابة منصة تربط الحكومات وأطراف الصناعة.

بحث سبل التعاون في مجال التعدين



وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين في مصر ومشروعات القيمة المضافة والإصلاحات التي تمت في قطاع التعدين المصري، والتحول إلى أفضل النظم الاستثمارية التى تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، كما تم إلقاء الضوء على المقومات الجاذبة للاستثمار مثل البنية التحتية ودورها في خفض التكاليف وتحسين كفاءة التشغيل، مما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية في قطاع التعدين خاصة مع الإمكانات الجيولوجية الكبيرة للدرع العربي النوبي الذى تقع مصر في نطاقه، علاوة على قرب إطلاق "بوابة مصر للتعدين" كمنصة رقمية لتسهيل وسرعة اتخاذ قرار الاستثمار المبنى على البيانات.

ودعا الوزير الشركات الاسترالية الأعضاء بالمجموعة لزيارة مصر خلال النصف الثاني من سبتمبر الجاري للتعرف على الفرص والمقومات التي يتمتع بها قطاع التعدين المصري.

كما التقى الوزير مات لونج ورث الرئيس التنفيذي، وكينيث ألين العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة لشركة نيكس ميتالز إكسبلوريشنز ليمتد، إحدى الشركات الأسترالية المتخصصة في استكشاف وتعدين الذهب والنحاس والنيكل في غرب أستراليا حيث بحث الجانبان إمكانية التعاون في مجال استكشاف الذهب في المناطق الغنية بالمعادن في مصر، وتبادل الخبرات الفنية والتعاون في مجال المسوحات الجيولوجية.

ودعا الوزير الشركة لبحث الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التعدين ومشروعات القيمة المضافة في مصر.

ومن جانبه أعرب رئيس الشركة عن رغبته في دخول سوق التعدين المصري في ظل الجهود الجارية لتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار. وتم الاتفاق على إجراء زيارة ميدانية إلى مصر خلال سبتمبر الجاري.

.

حضر الاجتماعات الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية والسيدة سمر عزت، سكرتير أول بسفارة بأستراليا.

