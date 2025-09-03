الأربعاء 03 سبتمبر 2025
بوستيكوجلو يقترب من خلافة تين هاج في تدريب باير ليفركوزن

بوستيكوجلو، فيتو
تحدث تقرير صحفي ألماني، اليوم الأربعاء، بأن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام السابق، يعد واحدا من المرشحين لتولي قيادة فريق باير ليفركوزن الألماني.

إقالة تين هاج من تدريب ليفركوزن بعد مباراتين 

وأعلن ليفركوزن، إقالة مدربه الهولندي إريك تين هاج، بعد جولتين فقط من الدوري الألماني.

ولم يحقق ليفركوزن أي فوز خلال أول جولتين بالدوري الألماني، حيث تعادل في مباراة وخسر الأخرى.

وخسر ليفركوزن أمام هوفنهايم بالجولة الافتتاحية، بينما تعادل أمام فيردر بريمن بثلاثة أهداف لكل منهما.

وبحسب شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن إدارة ليفركوزن تناقش عدة خيارات من بينها أنجي بوستيكوجلو.

وأضاف التقرير، أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن المدرب الجديد لليفركوزن، نهاية هذا الأسبوع.

بوستيكوجلو بطل الدوري الأوروبي مع توتنهام 

يذكر أن بوستيكوجلو أقيل من تدريب توتنهام، رغم فوزه بلقب الدوري الأوروبي نهاية الموسم الماضي.

 

