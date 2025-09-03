الأربعاء 03 سبتمبر 2025
دين ودنيا

كيف تقوي علاقتك بأفراد أسرتك؟ عضو مرصد الأزهر تُجيب

أكدت الدكتورة أسماء مطر، عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن العلاقات القوية في نطاق الأسرة لا تتوقف عند حدود المشاعر، بل تُبنى على الفهم المتبادل واستيعاب نقاط القوة والضعف لكل فرد، موضحة أن "الفهم أحيانًا يكون أهم من مجرد الحب".

 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "البيت"، تقديم  الإعلامية مروة شتلة، المذاع على قناة الناس، أن العلاقة الراسخة تعني أن يعرف كل فرد تفاصيل الآخر، مثل اهتماماته وأوقات راحته وانشغاله، وما يحب وما يتعبه، لافتة إلى أن إدراك هذه التفاصيل يعزز الترابط ويؤدي لتحسن الصحة النفسية والبدنية داخل الأسرة.

وأوضحت مطر أن هذه القاعدة تشمل جميع  الأسر، سواء  المكونة من الأب والأم والأبناء، أو الممتدة التي تضم الجد والجدة والأقارب، مؤكدة أن الأسرة بمختلف صورها تُعد البيئة الأولى لبناء رأس المال البشري في المجتمع.

وتابعت أن تربية الطفل مسؤولية مشتركة، وهو ما يعبّر عنه المثل المعروف: "يحتاج الأمر إلى قرية كاملة لتربية طفل واحد"، مشيرة إلى أن التربية تبدأ من تربية الذات، لأن الأطفال يتأثرون بما يفعله الكبار أكثر مما يسمعونه من توجيهات مباشرة.

وأشارت عضو مرصد الأزهر بأن جيل الألفية الحالي يواجه تحديات كبيرة في الاستجابة للتوجيه المباشر، ما يتطلب من الأسر الاعتماد أكثر على الرسائل غير المباشرة والسلوك العملي كنموذج يحتذى به.

