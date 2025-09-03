الأربعاء 03 سبتمبر 2025
أخبار مصر

كريم بدوي: قطاع البترول يوفر 135 مليون دولار سنويا بخطط ترشيد الطاقة

المهندس كريم بدوي
المهندس كريم بدوي وزير البترول
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مقالًا للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في العدد السادس من مجلة "آفاق الطاقة" تحت عنوان: الطاقة الشمسية رافد استراتيجي لتحقيق كفاءة الطاقة في قطاع البترول المصري.

وأكد الوزير أن صناعة البترول والغاز ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إلا أن التغيرات العالمية فرضت ضرورة دمج الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، ضمن منظومة التشغيل بما يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.

 وأوضح أن قطاع البترول ساهم بنحو 517 مليار جنيه في الناتج المحلي خلال 2023/2024 مقارنة بـ137.7 مليار جنيه في 2014/2015، إلى جانب توفيره آلاف فرص العمل.

وأشار بدوي إلى أن الدولة نفذت منذ 2014 مشروعات بترولية باستثمارات تتجاوز 1.2 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الوزارة أطلقت برامج لرفع كفاءة الطاقة أسفرت عن وفر سنوي قدره 135.5 مليون دولار وخفض 1.2 مليون طن من انبعاثات الكربون.

وتتضمن استراتيجية قطاع البترول لكفاءة الطاقة (2022-2035) تحقيق وفر في الاستهلاك بنسبة 10% بحلول 2027، و18% بحلول 2035، مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية.

واستعرض الوزير مشروعات قائمة أبرزها محطات شمسية في شركات أسيوط لتكرير البترول و"بتروبل" وأبو قير للأسمدة، ومبادرات كبرى مثل مشروع الأمونيا الخضراء في دمياط، إلى جانب اتفاقيات تعاون دولي مع شركات عالمية.

وأكد أن دمج الطاقة الشمسية في مختلف أنشطة القطاع يعزز قدرة مصر على التحول لمركز إقليمي للطاقة المستدامة، ويدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 وخفض الانبعاثات الكربونية.

