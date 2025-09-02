مرضى وجرحى يرقدون على أرضيات الممرات، نسبة إشغال الأسرة بمستشفيات غزة تتجاوز الـ 250%

أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة أن المستشفيات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الاكتظاظ، حيث تجاوزت نسبة إشغال الأسرة 250%، ما يعني أن المستشفيات تستقبل أعدادًا مضاعفة تفوق قدرتها التشغيلية الطبيعية.

جرحى فلسطينيين بلا أسرّة

وأكد أن معظم المرضى والجرحى يرقدون على أرضيات الممرات وأقسام الطوارئ بعد أن امتلأت جميع الغرف والأسرّة، فيما يضطر الأطباء والممرضون إلى مضاعفة الجهود وتقديم العلاج الميداني في ظروف صعبة للغاية.

نقص حاد في الأدوية والمستلزمات

وأشار مدير الشفاء، إلى أن القطاع الصحي يعاني من نقص كارثي في الأدوية الأساسية، المحاليل الطبية، وأدوات الجراحة، وهو ما يعيق عمليات الإنقاذ ويؤدي إلى تفاقم وضع مئات المصابين.

نداء استغاثة عاجل

وجَّهت إدارة المستشفيات في غزة نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة بضرورة التدخل السريع لإدخال الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى انهيار كامل للمنظومة الصحية في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.