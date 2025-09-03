الأربعاء 03 سبتمبر 2025
مدير وكالة الطاقة الذرية: إيران ما زالت تحتفظ بقدراتها النووية الأساسية

أكد رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران ما زالت تحتفظ بقدراتها النووية الأساسية، مشيرًا إلى أن أحدث المعلومات حول مخزون اليورانيوم الإيراني تعود إلى شهر يونيو الماضي، قبل الهجوم الإسرائيلي الأخير.

قدرات إيران النووية

وأوضح جروسي، أن إيران قادرة "إلى حد بعيد" على إنتاج المزيد من أجهزة الطرد المركزي المخصصة لتخصيب اليورانيوم.

وشدد على أن المخزون النووي الإيراني من اليورانيوم ما زال "سليمًا" رغم الظروف الأخيرة.

آخر تحديث للمخزون النووي

مشيرا، أن أحدث بيانات الوكالة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب تعود لشهر يونيو الماضي، لافتًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي حال دون تحديث المعلومات بشكل أدق خلال الفترة الماضية.

مباحثات مرتقبة في فيينا

وكشف جروسي عن اجتماع مرتقب مع الجانب الإيراني في العاصمة النمساوية فيينا، موضحًا أن اللقاء سيخصص لمناقشة تطورات الملف النووي الإيراني وسبل التعاون بين الجانبين.

