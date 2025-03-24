قناع طبيعي لتقشير البشرة لعلاج جميع العيوب

تقشير البشرة من أهم خطوات العناية بها، لأنها تعمل على تنظيف الإنسان بعمق وإزالة البقع والتصبغات ما يحافظ على نضارة البشرة وجمالها.

وتقشير البشرة يمكن أن يكون من خلال المكونات الطبيعية التى توجد فى اى منزل وهو ما تفضله الفتيات لأنها أكثر أمانًا على البشرة.

قناع طبيعي لتقشير البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناعًا طبيعيًّا لتقشير البشرة لعلاج جميع العيوب.

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من السكر البني (أو الأبيض)

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون (أو زيت جوز الهند)

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات جيدًا في وعاء صغير حتى تحصلي على خليط متجانس.

نظفي وجهك جيدًا وجففيه بلطف.

ضعي كمية صغيرة من القناع على وجهك، وابدئي بتدليك البشرة بحركات دائرية خفيفة لمدة 2-3 دقائق.

تجنبي منطقة العينين.

اتركي القناع على وجهك لمدة 5 دقائق إضافية.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ، ثم جففيه بلطف بمنشفة ناعمة.

رطبي بشرتك بكريمك المفضل أو بزيت طبيعي خفيف مثل زيت الأرجان.

يستخدم القناع مرة أو مرتين أسبوعيًا فقط.

إذا كانت بشرتك حساسة، استخدمي السكر الناعم وقللي من مدة التدليك.

تقشير البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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