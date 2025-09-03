الأربعاء 03 سبتمبر 2025
رئيس أركان جيش الاحتلال: بدأنا المرحلة الثانية من عملية عربات جدعون في غزة

رئيس أركان جيش الاحتلال،
رئيس أركان جيش الاحتلال، فيتو

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير اليوم الأربعاء: بدأنا المرحلة الثانية من عملية عربات جدعون في غزة لتحقيق أهداف الحرب.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال: إعادة رهائننا مهمة أخلاقية ووطنية وسنواصل ضرب مراكز ثقل حماس حتى هزيمتها.

 

قرار احتلال مدينة غزة صدر والجيش ينفذه

ويوم الاثنين الماضي، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “هاجمنا أبو عبيدة والجيش يتحقق من النتائج”.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال: “ربما لا يوجد في حركة حماس حاليا من يعلن عن مقتل أبو عبيدة”.

وتابع نتنياهو: “قرار احتلال مدينة غزة صدر والجيش ينفذه.. ووجهنا للحوثيين ضربة قاسية وهذه مجرد بداية”.

 

أعدنا 207 مختطفين منهم 148 على قيد الحياة

والأحد، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات له: “هذه أيام الإنجازات الكبيرة لكنها أيضا أيام مليئة بالتحديات”.

وزعم نتنياهو: أنه حتى اليوم استعيد207 مختطفين منهم 148 على قيد الحياة، وجاري استعادة الجميع الأحياء والقتلى على حد سواء.

 

وتابع: “أعبر عن تقديري لجنود الاحتياط والنظاميين الذين يستعدون لمهمة التحرير والحسم العسكري”.

 

