الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 228 بطاقة تموينية بأحد المخابز البلدية بوسط الإسكندرية

بطاقة تموينية
بطاقة تموينية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة لضبط الأسواق والاسعار بالمحافظة.

الوطنى للذكاء الاصطناعى يعتمد سياسة البيانات المفتوحة رسميًا في مصر

المشدد 7 سنوات لحلاق وآخرين اعتدوا على فتاة بالقليوبية

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية، ووكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما جرى تحرير محضري انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٣ محاضر متنوعة لمخابز بلدية أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية مديرية التموين تموين وسط

مواد متعلقة

الوطنى للذكاء الاصطناعى يعتمد سياسة البيانات المفتوحة رسميًا في مصر

المشدد 7 سنوات لحلاق وآخرين اعتدوا على فتاة بالقليوبية

احتفالات المولد النبوى الشريف.. بين البدعة والفرحة!

الأكثر قراءة

الحضري يدخل على خط الحرب بين شوبير والصقر: انصح نفسك الأول (فيديو)

عماد النحاس يحل عقدة ريبيرو للاعبي الأهلي بهذا القرار

مأساة طفلة اسمها "ريتاج"، الأم أجبرتها على التسول والعشيق قتلها

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

برسالة مؤثرة، علاء مبارك يكشف عدم تجاوزه أحزان وفاة ابنه رغم مرور 16 عامًا

زد يوجه الشكر لعادل مصطفى بعد انتقاله إلى الأهلي

ضبط تشكيل عصابي بحوزته كبتاجون وترامادول بقيمة 240 مليون جنيه في الشرقية

ولد الهدى (الحلقة الحادية عشرة)، فصاحة سيدنا رسول الله "أوتيت جوامع الكلم"

خدمات

المزيد

استقرار نسبي في أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالسوق المصري

محمد أنور: صناعة المكملات الغذائية تسجل صادرات بـ350 مليون دولار في 2024

بعد الارتفاعات الكبيرة، آخر تطورات سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء بالصاغة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025

المزيد

انفوجراف

المسابقات الحكومية خلال النصف الثاني من 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة الحادية عشرة)، فصاحة سيدنا رسول الله "أوتيت جوامع الكلم"

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

تفسير حلم الخطف في منام العزباء وعلاقته بوجود أشخاص يخططون لإيذائها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads