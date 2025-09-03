ضبط 228 بطاقة تموينية بأحد المخابز البلدية بوسط الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة لضبط الأسواق والاسعار بالمحافظة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية، ووكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما جرى تحرير محضري انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٣ محاضر متنوعة لمخابز بلدية أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

