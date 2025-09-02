18709 مستفيدين.. الوادي الجديد تتصدر محافظات مبادرة "100 يوم صحة"

أعلنت إحصائيات وزارة الصحة والسكان تصدر محافظة الوادي الجديد إنجازًا صحيًا بنسب المستفيدين من المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، حيث بلغ عدد المنتفعين من خدماتها الطبية 18،709 مواطنًا.

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد أن المبادرة، التي تأتي تحت رعاية رئيس الجمهورية، تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي، وإجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة، والتأكد من سلامة المواطنين ضمن مبادرات الصحة العامة، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن النتائج المحققة ثمرة تعاون وتنسيق متكامل بين وزارة الصحة والأجهزة التنفيذية، مؤكدًا استمرار العمل على تكثيف القوافل الطبية وتوسيع نطاق المبادرة لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين خلال الفترة المقبلة.

ودعا وكيل صحة الوادي الجديد المواطنين إلى سرعة التوجه لأماكن الحملة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية للاستفادة من الخدمات الطبية والفحوصات المجانية، تحت شعار: «ماتفوتش الفرصة وانزل دلوقتي اطمن على صحتك.. الحملة جنبك».

وأكد «شريف» أن فرق الحملة متواجدة يوميًا في القرى والمراكز والمدن، وأن أماكن تواجدها يمكن معرفتها من خلال الاتصال بالخط الساخن 105 أو 15335، أو عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة: www.100millionseha.eg

تهدف المبادرة إلى تعزيز مفهوم الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بجانب تقديم خدمات متميزة لصحة المرأة، من خلال فرق طبية متخصصة تقدم الكشف الطبي المجاني والفحوصات اللازمة، إلى جانب التوعية الصحية والإرشادات للمواطنين.

وأكد اللواء محمد الزملوط أن المبادرة تعكس حرص الدولة على دعم أبناءها، مشيدًا بالجهود المبذولة من الأطقم الطبية والقوافل المنتشرة في المراكز والقرى، والتي ساهمت في وصول الخدمة لمختلف الفئات، بما يتماشى مع خطط النهوض بالمنظومة الصحية.

و أولت المبادرة اهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية والصحراوية بالمحافظة، لضمان وصول الخدمة الطبية إلى جميع الفئات دون تمييز، بما يجسد مبدأ العدالة الصحية ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية.

وتعكس النتائج حجم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من أجل توفير خدمات طبية متكاملة ومجانية، تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم بناء مجتمع صحي قادر على المشاركة في مسيرة التنمية.

