الأربعاء 03 سبتمبر 2025
خارج الحدود

الشيخ محمد بن زايد يصل العاصمة السعودية الرياض في زيارة ودية

بن سلمان وبن زايد،
بن سلمان وبن زايد، فيتو

وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ  محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، في زيارة ودية للمملكة.

وكان في مقدمة مستقبلي بن زايد، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

رافق الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة، وفد يضم، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة.

 

كما رافق رئيس دولة الإمارات، علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار، وأحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية.

