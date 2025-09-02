الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية مساء اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

اسعار الذهب فى السعودية،
اسعار الذهب فى السعودية، فيتو

تنشر فيتو أسعار الذهب مساء اليوم الثلاثاء 2025.9.2 فى المملكة العربية السعودية وفقا لآخر تحديث وبعد ارتفاع الأسعار العالمية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

421 ريالا للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

368 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

316 ريالا للبيع

توقعات اسعار الفائدة الامريكية واسعار الذهب 

 

حطّم سعر الذهب في مستهلّ التعاملات الآسيوية الثلاثاء رقما قياسيا جديدا ببلوغه 3501,59 دولارا للأونصة، متجاوزا بذلك رقمه القياسي السابق المسجّل في أبريل والذي بلغ يومها 3500,10 دولار للأونصة.

ويقبل المستثمرون على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن بدلا من الدولار بسبب تزايد احتمالات أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في سبتمبر وكذلك أيضا بسبب مخاوفهم بشأن استقلالية هذه المؤسسة النقدية.

اسعار الذهب فى السعودية
اسعار الذهب فى السعودية

وإزاء الوضع الراهن للاقتصاد الأميركي المتعثر، يتوقع المستثمرون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية خلال اجتماعه المقبل يومي 16 و17 سبتمبر.

ويؤدّي خفض سعر الفائدة إلى إضعاف الدولار وعوائد السندات التي تعتبر على غرار الذهب ملاذات آمنة، وبالتالي فإنّ المستثمرين يتجهون في هذه الحالة نحو المعدن الثمين.

ومنذ بداية العام، ارتفع سعر المعدن الأصفر بنحو الثلث مدفوعا بحالة انعدام اليقين الجيوسياسي (الحربان المتواصلتان في أوكرانيا وغزة) والحرب التجارية التي يخوضها الرئيس ترامب.

