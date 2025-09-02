جبران يُسلم عقودا لشباب للعمل في الإمارات والبوسنة والهرسك

سلم محمد جبران وزير العمل محمد، عقود عمل جديدة للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات الخاصة بفرص عمل أعلنت عنها الوزارة، في البوسنة والهرسك والإمارات، على تخصصات محددة.

كما تفقد الوزير جبران، اختبارات المتقدمين على فرص عمل، وفرتها "الوزارة " للشباب المصري للعمل بإيطاليا.

كانت "الوزارة" قد أعلنت عن هذه الفرص الجديدة والخاصة بمهن مرتبطة بقطاعات التشييد والبناء والكهرباء والصناعات الانشائية..

وأكد الوزير جبران، خلال تسليمه العقود وتفقده الاختبارات، أن ما يحدث اليوم تأكيد عملي على حرص الوزارة على توفير ومتابعة فرص العمل للشباب بالخارج وتصدير عمالة ماهرة ومُدربة، ومؤهلة للعمل، طبقًا لاحتياجات سوق العمل الخارجي، وأوضح أن عمليات الاختبارات، والتوعية التي تقوم بها الوزارة هدفها الحفاظ على حقوق العامل وحمايته، وفي الوقت ذاته تأهيل العامل ليكون على دراية وعلم ووعي بتشريعات العمل داخل البلد الذي سوف يعمل فيه،وهو ما يأتي في صالح صاحب العمل أيضا.

ووجه الوزير الشباب إلى أن يكونوا سفراء لبلادهم في الخارج، وأن يتأكدوا أنهم يحظون بالتواصل،و بكل الدعم والمتابعة من بلدهم الحريصة دائما على توفير فرص عمل لائقة لهم في الداخل والخارج، وكذلك "حياة كريمة" تعود بالنفع عليهم، وعلى وطنهم مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف أن "الوزارة" مستمرة، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي في الخارج، في توفير فرص عمل للشباب المصري في عددِ من الدول العربية، والأوروبية..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.