وزير العمل يستقبل قنصل مصر في الرياض لبحث التعاون في الملفات ذات الاهتمام المُشترك

استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، بمكتبه بالعاصمة الإدارية، السفير ياسر هاشم، قنصل جمهورية مصر العربية، الذي سوف يتسلم مهامه الجديدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، مطلع الشهر المُقبل.

وفي بداية اللقاء، تقدم الوزير جبران إلى السفير ياسر هاشم بخالص التهنئة على توليه هذا المنصب، وتمنى له التوفيق والنجاح.

واتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق فيما يخص ملفات وقضايا العمل ذات الاهتمام المُشترك.

وخلال اللقاء، تحدث وزير العمل عن جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني، وآليات الوزارة نحو تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بمستوى مهاري ومعايير دولية، وأكد على أهمية تكثيف التعاون بشأن فتح آفاق جديدة للشباب المصري في سوق العمل داخل المملكة العربية السعودية، مُثمنًا التعاون بين البلدين في هذا المجال خاصة “الفحص المهني”.

وشدد على أن الوزارة جاهزة لتوفير فرص العمل التي يحتاجها سوق العمل في كافة المجالات والمهن المطلوبة.

شارك في اللقاء إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

