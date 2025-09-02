أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

تنشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 فى الإمارات العربية المتحدة وفقا لآخر تحديث لها فى الأسواق.

سعر جرام الذهب في الإمارات



سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 421 درهما - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

وسجل عيار 21 نحو 374 درهما – يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.

وبلغ عيار 18 نحو 320 درهما – يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا حيث تخطى مؤشر الذهب الفوري المستوى 3500 دولار للأونصة بعدما شهد استقرارا خلال حركة التعاملات الأخيرة.

توقعات المصارف

وعلى الصعيد التحليلي، يتوقع مصرف HSBC نطاق تقلب بين 3,100 و3,600 دولار للأونصة للعام الجارى وسط مؤشر على إمكانية حدوث تصحيح طفيف إذا تجاوزت الأسعار حاجز 3,600 دولار في المقابل.

