الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

تنشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 فى الإمارات العربية المتحدة وفقا لآخر تحديث لها فى الأسواق.

سعر جرام الذهب في الإمارات


سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 421 درهما  - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

وسجل عيار 21 نحو 374 درهما  –  يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.

 

وبلغ عيار 18 نحو 320 درهما  –  يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

 

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا حيث تخطى مؤشر الذهب الفوري المستوى 3500 دولار للأونصة بعدما شهد استقرارا خلال حركة التعاملات الأخيرة.

توقعات المصارف 

 وعلى الصعيد التحليلي، يتوقع مصرف HSBC نطاق تقلب بين 3,100 و3,600 دولار للأونصة للعام الجارى وسط مؤشر على إمكانية حدوث تصحيح طفيف إذا تجاوزت الأسعار حاجز 3,600 دولار في المقابل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جرام الذهب في الإمارات اسعار الذهب اليوم الثلاثاء اسعار الذهب اليوم الإمارات العربية الإمارات العربية المتحدة

الأكثر قراءة

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

اعترافات مثيرة، إخواني يكشف للنيابة استخدام لعبة "بابجي" لتجنيد الشباب والأطفال

أخرج 50 مليون مواطن من الدعم، خبير يكشف خطأ وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

سيناريو حمزة علاء يتكرر، نجم الأهلي يصدم مجلس الخطيب ويرفض التجديد (فيديو)

حقيقة تفكير الأهلي في التعاقد مع تيري هنري لتولي قيادة الفريق

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة عربية

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

قانون العمل الجديد، حالات يعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والاجتماعية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads