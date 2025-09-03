صربيا تكافئ ميتروفيتش بجائزة تاريخية مرصعة بالألماس

منح الاتحاد الصربي لكرة القدم مهاجمه ألكسندر ميتروفيتش، جائزة تاريخية، في الفترة التي يعاني فيها من تهميش واضح داخل نادي الهلال السعودي.

وأصبح ميتروفيتش يعيش أيامه الأخيرة مع الهلال، بعد رغبة النادي السعودي في التخلص منه، ليتفق مع الريان القطري وفقا لتقارير صحفية.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الصربي لكرة القدم عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة لميتروفيتش وهو يحمل جائزة مرصعة بالألماس".

💎 Дијамантска лопта ⚽️



🇷🇸 Александар Митровић 🔥 pic.twitter.com/5ScQsFgRvM — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) September 3, 2025

تلك الجائزة هي عبارة عن أفضل هداف في تاريخ صربيا، نظرًا للتاريخ الكبير الذي حققه مع منتخب بلاده بداية من 2013، حيث شارك في 100 مباراة سجل خلالها 62 هدفًا، وضعته على عرش صدارة الهدافين.

ويحتاج نجم الهلال إلى 11 مباراة فقط، ليصبح أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات الدولية في تاريخ صربيا، بالتساوي مع دوسان تاديتش.

وجاءت الجائزة الثمينة لتداوي جراح ميتروفيتش في الهلال، والذي يعاني من إصابة أبعدته كثيرًا عن الزعيم، ما نتج عنه اقترابه من الرحيل في الميركاتو الصيفي.

تعليق ميتروفيتش

وتحدث ميتروفيتش بعد تتويجه بالجائزة أمام زملائه في معسكر سبتمبر الجاري، قائلا: "بكل فخر وامتنان، أقول إن أجمل ما يمكن أن يناله الإنسان هو احترام جمهوره وزملائه في المنتخب".

وأضاف: "هذه الجائزة لا تمثل إنجازي الفردي فقط، بل هي ثمرة جهود الجميع ممن عملوا بصدق لإدخال الفرح إلى قلوب شعبنا".

وأتم: "نحن على يقين بأن المستقبل يحمل في طيّاته المزيد من النجاحات والإنجازات لكرة القدم الصربية".

ويستعد المنتخب الصربي لمواجهتي لاتفيا وإنجلترا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.