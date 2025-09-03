11 معلومة عن أول دبلومة مصرية يابانية متخصصة في إعداد معلم "التوكاتسو"

أطلقت وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي بمشاركة صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء والسفارة اليابانية في القاهرة أول دبلومة مصرية يابانية لإعداد معلم التوكاتسو، والذي ينفذ في 3 جامعات مصرية.

و تستعرض فيتو خلال هذا التقرير أهم المعلومات المتاحة عن الدبلومة الجديدة ونظام الدراسة به.

أول دبلومة مصرية يابانية لإعداد معلم التوكاتسو

ينفذ الدبلومة في جامعات حلوان وعين شمس والمصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. البرنامج بشراكة مع جامعة فوكوي اليابانية. يعمل البرنامج على إعداد كوادر تعليمية مؤهلة لتطبيق نموذج توكاتسو بفعالية بجميع أنحاء الجمهورية. يتم منح الطالب الحاصل على الدبلوم شهادة مزدوجة من الجامعات المصرية الشريكة وجامعة فوكوي. تم الانتهاء من اللوائح الداخلية للبرنامج من قبل المجلس الأعلى للجامعات. تم اختيار أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج بواسطة أساتذة ومدربين من اليابان. تم تنظيم تدريب لأعضاء هيئة التدريس بالبرنامج في اليابان. البرنامج يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي داخل المدارس المصرية اليابانية. سيتم مواصلة توسيع البرنامج وتحديثه وتعزيزه في جميع المحافظات. تم تخصيص 10 منح دراسية كاملة للمعلمين العاملين في الروضات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. باب التقديم للدبلوم مفتوح عبر المواقع الرسمية للجامعات الشريكة

أول خطوة في تنفيذ اتفاقية التعاون بين مصر واليابان

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن إطلاق دبلوم إعداد معلم التوكاتسو، يعد خطوةً أولى في تنفيذ اتفاقية التعاون بين مصر واليابان، ويستند هذا التعاون إلى أسس متينة للشراكة بين البلدين في مجال التعليم وخاصة منذ عام 2016، وعقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى طوكيو، حيث أُطلقت الشراكة التعليمية المصرية اليابانية (EJEP)، ومهدّت هذه المبادرة الطريق لإنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، وإدخال نظام التعليم الفني الياباني (KOSEN)، ودمج نموذج التوكاتسو في المدارس المصرية، لافتا إلى أنه بفضل رؤية وقيادة الرئيس السيسي، تطور التعاون التعليمي بين البلدين إلى إطار شامل يشمل المدارس والجامعات والبحوث والتدريب المهني، ممهدًا الطريق لبرنامج الدبلوم الحالي



