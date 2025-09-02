الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم العالي يشهد احتفالية إطلاق دبلوم إعداد معلم "التوكاتسو"

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور
ads

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات احتفالية إطلاق أول دبلوم «مصري – ياباني» لإعداد معلم أنشطة التعلم الشامل «التوكاتسو»، الذي ينفذ في جامعتي عين شمس، وحلوان، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالشراكة مع جامعة فوكوي اليابانية، وذلك اعتبارًا من العام الأكاديمي 2025 / 2026.

جاء ذلك بحضور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والسفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة.

وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذا الحدث يُمثّل خطوةً أولى في تنفيذ اتفاقية التعاون بين مصر واليابان، ويستند هذا التعاون إلى أسس متينة للشراكة بين البلدين في مجال التعليم وخاصة منذ عام 2016، وعقب الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى طوكيو، حيث أُطلقت الشراكة التعليمية المصرية اليابانية (EJEP)، ومهدّت هذه المبادرة الطريق لإنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، وإدخال نظام التعليم الفني الياباني (KOSEN)، ودمج نموذج التوكاتسو في المدارس المصرية. وبفضل رؤية وقيادة السيد رئيس الجمهورية، تطور التعاون التعليمي بين البلدين إلى إطار شامل يشمل المدارس والجامعات والبحوث والتدريب المهني، ممهدًا الطريق لبرنامج الدبلوم الحالي.

وأكد عاشور، أن الجامعات المصرية المشاركة في تنفيذ البرنامج تمثل منصة للتعاون الأكاديمي الدولي، مشيرًا إلى أن منح شهادة مزدوجة من الجامعات المصرية الشريكة وجامعة «فوكوي» يعكس قوة الشراكات العالمية، ويعزز من تنافسية التعليم العالي المصري، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تطوير التعليم وإعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية.

وأضاف أن وزارة التعليم العالي تعمل على توسيع نطاق التعاون الدولي في المجالات الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى جودة البرامج الدراسية، ويدعم جهود الدولة في بناء مجتمع معرفي قائم على الابتكار والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يأتي كأحد ثمار الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، ويمثل نموذجًا يمكن البناء عليه في إطلاق برامج أكاديمية مماثلة في تخصصات أخرى.

وقدم الدكتور أيمن عاشور الشكر للجهود الكبيرة التي بُذلت من قبل المجلس الأعلى للجامعات وقطاع الشؤون الثقافية والبعثات، خلال الفترة الماضية، حيث عمل المجلس الأعلى للجامعات، بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، لوضع اللمسات الأخيرة على اللوائح الداخلية للبرنامج، وفي الوقت نفسه، لعب قطاع الشؤون الثقافية والبعثات دورًا حيويًا في تنظيم فرص التدريب لأعضاء هيئة التدريس لدينا في اليابان، وتسهيل وصول الأساتذة والمتدربين اليابانيين إلى مصر لإجراء عملية اختيار المرشحين، وقد ساهمت هذه الجهود في نجاح هذه المبادرة.

وأكد الوزير أنه سيتم إعداد كوادر تعليمية مؤهلة من خلال الشراكة التعليمية المصرية اليابانية، وسيتم مواصلة توسيع البرنامج وتحديثه وتعزيزه في جميع المحافظات، لضمان تنمية قوة عاملة قادرة على تطبيق نموذج توكاتسو بفعالية بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن البرنامج يمثل خطوة نوعية غير مسبوقة في مجال إعداد وتأهيل المعلمين، مشيرة إلى أن تصميم الدبلوم جاء نتاجًا لعمل مشترك مع الجامعات المصرية الشريكة والجانب الياباني، بما يضمن توافق المقررات والمحتوى التدريسي مع أحدث المعايير الدولية.

وأكدت أن البرنامج يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي داخل المدارس المصرية اليابانية، وهو ما يعزز من كفاءة الخريجين ويؤهلهم لممارسة دورهم التربوي على أعلى مستوى، مثمنة مبادرة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتخصيص ١٠ منح دراسية كاملة للمعلمين العاملين في  الروضات التابعة لوزارة التضامن، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز من إتاحة فرص التعليم والتدريب لجميع الفئات وتؤكد تكامل أدوار مؤسسات الدولة في دعم جودة التعليم، لافتة إلى أن باب التقديم للدبلوم مفتوح عبر المواقع الرسمية للجامعات الشريكة وهي جامعة عين شمس وجامعة حلوان والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، داعية الراغبين إلى سرعة التسجيل والاستفادة من هذه الفرصة الفريدة في مجال إعداد وتأهيل المعلمين.

وفي ختام الفعالية، أعرب الوزراء والأمين العام لصندوق تطوير التعليم، عن تقديرهم العميق للجامعات المصرية الثلاث على دورها في استضافة وتنفيذ البرنامج، وللجانب الياباني على دعمه المتواصل وجهوده المخلصة في نقل الخبرات والتجارب الناجحة، مؤكدين استمرار التعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب بما يخدم تطلعات الدولة المصرية نحو تعليم عصري يواكب المتغيرات العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي التعليم الفنى الياباني الجامعة المصرية اليابانية الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة مايا مرسى جامعة عين شمس

مواد متعلقة

اليوم، اختتام اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2025

رئيس جامعة عين شمس يبحث مع نظيره بـ "الأنبار" العراقية التعاون المشترك

وزير الطيران: التعاون مع الدومينيكان جسر لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية

الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة عين شمس الأهلية وآخر موعد للتقديم

مروة الدالي مستشارًا لوزير التعليم العالي للتنمية المستدامة

تجارة عين شمس تعلن أسماء المقبولين بالدفعة الأولى من برنامج العلوم المصرفية

آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية لأداء اختبارات القدرات

ضياء زين العابدين يتفقد مقر دعم الطلاب للتقديم الإلكتروني بجامعة عين شمس الأهلية

الأكثر قراءة

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

أخرج 50 مليون مواطن من الدعم، خبير يكشف خطأ وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

اعترافات مثيرة، إخواني يكشف للنيابة استخدام لعبة "بابجي" لتجنيد الشباب والأطفال

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

سيناريو حمزة علاء يتكرر، نجم الأهلي يصدم مجلس الخطيب ويرفض التجديد (فيديو)

حقيقة تفكير الأهلي في التعاقد مع تيري هنري لتولي قيادة الفريق

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة عربية

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

قانون العمل الجديد، حالات يعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والاجتماعية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads