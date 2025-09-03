جيش الاحتلال يزعم اغتيال مصباح الداية قائد كتائب المجاهدين بغزة (فيديو)

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اغتيال مصباح الداية قائد "كتائب المجاهدين" في قطاع غزة، بعملية مشتركة نفذها الجيش بالتعاون مع الشاباك الأسبوع الماضي في النصيرات.

مقتل ثلاثة من قادة كتائب المجاهدين السابقين في غارات جوية

وأشار البيان إلى أن الداية تولى قيادة "كتائب المجاهدين" بعد مقتل ثلاثة من قادته السابقين في غارات جوية خلال الأشهر الماضية، وكان مسئولا عن تجنيد عناصر في الضفة الغربية وداخل إسرائيل للمشاركة في التخطيط لعمليات ضد أهداف إسرائيلية.

هجوم الـ7 من أكتوبر 2023

ووفقا للبيان فقد شاركت "كتائب المجاهدين" تحت قيادة الداية في هجوم الـ7 من أكتوبر 2023، كما شارك في مواجهات ضد قوات الالحتلال الإسرائيلية داخل غزة خلال الحرب الجارية.

وزعم جيش الإسرائيلي أن تصفية الداية تمثل "ضربة مباشرة لمحاولات نقل الهجمات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وداخل إسرائيل"، مشيرا إلى أنه سيواصل، بالتعاون مع الشاباك، تنفيذ عمليات ضد الجماعات المسلحة في القطاع.

