تكثيف الحملات التموينية لضمان توافر السلع الأساسية استعدادًا للعيد بالبحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد بكافة المراكز والمدن والمديريات، بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل الصحة، مباحث التموين، مديرية الطب البيطري، وحماية المستهلك، لوضع خطة شاملة تشمل مراقبة الأسواق، المطاحن، السلع التموينية، والتجارة الداخلية.في إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

متابعة توافر كافة السلع الغذائية واللحوم

كما سيتم انعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة يوميًا بمحافظة البحيرة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها فورًا، ومتابعة توافر كافة السلع الغذائية واللحوم في فروع شركات الجملة والأسواق والمجمعات الاستهلاكية مع التأكد من جودتها وصلاحيتها وأسعارها، وتكثيف الحملات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية وضمان توافر السلع الأساسية.

متابعة عمل محطات الوقود وتوافر المواد البترولية

تقرر استمرار عمل المخابز البلدية المدعمة بالبحيرة، وضمان توافر الخبز بالكميات والمواصفات المعتمدة خلال العيد.،مع توفير حصص دقيق مسبقًا للمخابز العاملة خلال هذه الفترة، ومتابعة عمل محطات الوقود وتوافر المواد البترولية (سولار، بنزين) وضمان توفير رصيد كافٍ من أسطوانات البوتاجاز في المستودعات.

الدفع بكميات كبيرة من السلع التموينية

بالاضافة الي التنسيق مع شركات الجملة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية عبر البدالين التموينيين ومشروع "جمعيتي" بمحافظة البحيرة، والدفع بكميات كبيرة من السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين قبل العيد، ومتابعة توافر السلع التموينية الإضافية المقررة للمواطنين، واستمرار عمل البدالين ومشروع جمعيتي خلال فترة العيد، مع تأكيد توافر كافة السلع التموينية لدى البدالين والمجمعات الاستهلاكية.

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