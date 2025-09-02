وزير التموين: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومصانع الزيوت

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

جاء ذلك بحضور قيادات الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية والأجهزة الرقابية ومباحث التموين وممثلي هيئة سلامة الغذاء ورؤساء شركات الزيوت التابعة، إلى جانب ممثلين عن كبرى شركات الزيوت القطاع الخاص، وذلك لمناقشة سبل مواجهة مختلف أشكال الغش التجاري في صناعة وتداول زيوت الطعام بالأسواق.

وأكد وزير التموين خلال الاجتماع أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بضمان جودة وسلامة الزيوت المطروحة في الأسواق وحماية المستهلك من أي ممارسات ضارة أو محاولات للغش التجاري، مشددًا على استمرار التنسيق بين كافة الجهات الرقابية وهيئة سلامة الغذاء مع ممثلي الشركات لضبط الأسواق وتوفير منتجات آمنة وذات جودة عالية للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومصانع الزيوت، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية وضبط أي مخالفات بشكل صارم.

وفي ختام الاجتماع، شدّد الدكتور شريف فاروق على أهمية تكامل الجهود بين جميع الأطراف سواء الشركات المنتجة أو المستوردة أو المصنعة، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والأجهزة الرقابية، لضمان وصول منتج عالي الجودة وآمن للمستهلك المصري، بما يساهم في محاربة كافة أشكال الغش التجاري في مجال صناعة الزيوت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.