محمد أنور: صناعة المكملات الغذائية تسجل صادرات بـ350 مليون دولار في 2024

أكد الدكتور محمد أنور رئيس الجمعية المصرية لمنتجي ومصدري المكملات الغذائية أن قطاع المكملات الغذائية أصبح من أهم القطاعات الواعدة في مصر، مشيرًا إلى أن قيمة صادرات القطاع تجاوزت 350 مليون دولار في عام 2024، مع خطة طموحة للوصول إلى مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.

تعزيز مكانة مصر في قطاع المكملات الغذائية

وأوضح انور، أن هناك ما يقرب من 50 مصنعًا جديدًا تحت الإنشاء بإجمالي 100 خط إنتاج، بينما يعمل حاليًا على أرض الواقع نحو 150 خط إنتاج، مما يعكس حجم التوسع السريع في الصناعة وقدرتها على تحقيق نهضة تصديرية غير مسبوقة.

وأضاف أن القطاع تمكن خلال العام الجاري 2025 من اقتحام أسواق جديدة في سيراليون وتنزانيا وأوغندا وساحل العاج، إلى جانب أسواقه التقليدية في الدول العربية وعلى رأسها ليبيا والسودان وتشاد والنيجر، مؤكدًا أن التوسع في هذه الأسواق يعكس ثقة متزايدة في جودة المكملات الغذائية المصرية.

وطالب أنور بزيادة برامج الدعم التصديري للقطاع، وخاصةً دعم المشاركة في المعارض الدولية والبحث العلمي والتطوير، والعمل على الاعترافات التبادلية للتراخيص بين الدول العربية، وتسهيل إجراءات تسجيل المنتجات الموجهة للتصدير، بما يمكّن الصناعة من بلوغ مستهدفاتها التصديرية سريعًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.