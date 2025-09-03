حملات موسعة على المنافذ التموينية ومحطات البنزين بالعامرية

شنت مديرية تموين العامرية بالإسكندرية، حملات موسعة على المنافذ التموينية ومحطات تموين السيارات.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

حيث قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود، مدير الإدارة، وإشراف سعد حسانين، رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة.

وأسفرت عن ضبط بقال تموينى للتصرف في ٨١ زجاجة زيت تمويني مدعم، وضبط أحد منافذ مشروع جمعيتي لتجميع سلع تموينية مدعمة وبيانها كالتالى:

١٦٠ كجم سكر ٣٦ زجاجة زيت وتحرير ٣ محاضر متنوعة لبقالين تموين مخالفين.

ضبط أحد محطات تموين السيارات للتصرف في مواد بترولية وتعبئتها في جراكن، وتم مصادرة كميه قدرها ٣٦٠ لتر بنزين ٨٠.

تحرير عدد ٤ محاضر لمخالفات متنوعة لمخابز بلدية مدعمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

