وزير البترول يشارك في افتتاح المؤتمر الإفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،اليوم، في افتتاح المؤتمر الإفريقي الأسترالي الرائد للتعدين والطاقة بولاية بيرث الأسترالية، والمقام خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر الجاري.

ويعد المؤتمر المظلة الرئيسية للعلاقات التجارية والاستثمارية في قطاع التعدين بين القارتين، وأكبر حدث تعديني إفريقي يقام خارج القارة منذ انطلاقه عام 2003.

مشاركة عدد كبير من وزراء التعدين من الدول الأفريقية

وشهد الافتتاح مشاركة عدد من وزراء التعدين من الدول الإفريقية وكبار المسئولين في أستراليا. وتستهدف المشاركة المصرية إلقاء الضوء علي الإصلاحات المنفذة والفرص الاستثمارية في قطاع التعدين لجذب استثمارات جديدة وبناء شراكات مع الشركات الأسترالية في مجال التعدين.

ومن المقرر أن يشارك الوزير صباح الغد متحدثًا رئيسيًا في جلسة نقاشية يستعرض خلالها الفرص والجهود الملموسة لتهيئة بيئة الاستثمار في قطاع التعدين، كما يعقد لقاءات رفيعة المستوي مع الوزراء والقيادات المشاركة بالمؤتمر والرؤساء التنفيذيين للشركات الأسترالية لبحث فرص التعاون في مجالي التعدين والطاقة.

وعقب الافتتاح قام الوزير يرافقه الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بجولة في أجنحة المعرض المصاحب الذي يشهد حضور عدد كبير من شركات صناعة التعدين والشركات المقدمة للخدمات التكنولوجية في هذه الصناعة حيث استمع لعرض من خرائط اكسليبور الذكية الإسبانية المتخصصة في الجيوفيزياء الجوية ورسم الخرائط وتقييم الموارد، خاصة أن مصر تجهز لإطلاق عمليات المسح الجوي للفرص التعدينية، كما زار جناح شركة ريسورس مينيرالز انترناشيونال المحدودة الأسترالية، واطلع على خططها لاستكشاف معادن البطاريات بنهج تشغيلي مستدام.

