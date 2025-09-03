مأساة طفلة اسمها "ريتاج"، الأم أجبرتها على التسول والعشيق قتلها

ريتاج طفلة صغيرة، شاءت الأقدار أن تولد فى أسرة مفككة، وقبل أن تكمل عامها السادس، انفصل والداها وانتقلت الصغيرة لتعيش مع أمها فى غرفة صغيرة أعلى سطوح عمارة بمنطقة مصر القديمة.

خرجت ريتاج مع والدتها للتسول فى الشوارع، ولكن الأم لم تكن تفكر فى ابنتها واهتمت فقط بأمورها الخاصة، فتعرفت على عاطل مدمن للمخدرات وتوطدت علاقتهما وانتقل ليعيش معها فى غرفتها.. كان دائم الاعتداء على الطفلة بالضرب، وكثيرا ما كان يتشاجر مع والدتها بسبب رغبته فى الاستيلاء على أموالها لشراء المخدرات، وفى النهاية قتل الطفلة، وبدلا من أن تثور الأم وتبلغ الشرطة عنه، ساعدته فى التخلص من الجثة! الجريمة مليئة بالتفاصيل والأحداث الغريبة والمثيرة تحملها المشاهد التالية:

المشهد الأول: تسول فى شوارع القاهرة

امرأة شابة ترتدي ملابس سوداء قديمة ومتسخة، تمسك فى يدها طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها ست سنوات.. تستوقف المارة وتستجديهم بكلمات مؤثرة، علهم يتصدقون عليها بجنيهات قليلة.. تتنقل من شارع إلى شارع فى منطقة مصر القديمة بالقاهرة وتردد كلاما حفظته بحكم عملها فى التسول.. "حسنة لله يا بيه.. ساعد البنت الصغيرة بجنيه.. بربي يتامى ومحتاجة مساعدة".. يرق لها الناس ويعطونها أموالا من فئات مختلفة.

المشهد الثاني: لقاء الصدفة

فى ذات المنطقة رجل فى العقد الرابع من العمر رث الملابس غير مهندم، يمشى فى شارع مزدحم، وكلما رأى "عقب سيجارة" على الأرض يلتقطه ويضعه فى جيبه.. تقع عيناه على المتسولة وابنتها.. اقترب منهما وبدأ فى معاكسة الأم.. نهرته وحاولت الابتعاد عنه,, طاردها فى الشوارع وأخيرا نجح فى التعرف عليها.. أخبرته بأن اسمها "سهير" وعمرها 38 سنة ومطلقة.. ليرد عليها: " محسوبك أحمد.. بدور على شغل وعندى 37 سنة".

توطدت العلاقة سريعا بين أحمد وسهير واعتادا اللقاء بصورة شبه يومية فى الأماكن العامة.. شعرت بانجذاب أنثوي نحوه، وهو وجد فيها فرصة لا تعوض.. تلاقت رغباتهما وسرعان ما ربطت بينهما علاقة من نوع خاص، وانتقل ليعيش معها هى وطفلتها فى غرفة صغير ملحق بها حمام فوق سطوح إحدى عمارات مصر القديمة، ولأنه مدمن مخدرات فقد فشل فى العثور على أى عمل، ففضل البقاء فى الغرفة، بينما سهير وطفلتها تتسولان فى الشوارع، وفي نهاية اليوم يأخذ منها الأموال لشراء المخدرات.

المشهد الثالث: جريمة بشعة

ذات ليلة عادت سهير وصغيرتها "ريتاج" إلى الغرفة، لتجد أحمد ممددا على الأرض وتبدو عليه علامات الإرهاق والإعياء.. طلب منها الأموال لشراء ما يحتاجه من المواد المخدرة.. رفضت بشدة وطالبته بالخروج للعمل والإنفاق على نفسه، لأن ما تجنيه من أموال التسول يكفي احتياجاتها وابنتها بالكاد.. انهال عليها سبا وضربا وركلا بكل قوته.. سقطت على الأرض فاقدة الوعي.. ارتمت ابنتها ريتاج عليها باكية وصرخت باسمها.. ظلت الأم ساكنة سكون الأموات.. ارتبك أحمد وظن أنها ماتت وتملكته حالة من الرعب خوفا من افتضاح أمره بفعل صراخ الطفلة.. تحرك بهدوء وأمسك "خشبة" غليظة وانهال بها ضربا على رأس وجسد الصغيرة إلى أن سكنت حركتها وفاضت روحها.. جلس القاتل يفكر في طريقة للتخلص من الجثتين، وبينما هو غارق فى أفكاره، أفاقت سهير واكتشفت وفاة طفلتها.. تحجر قلبها ولم يهتز لها جفن، وجلست بجوار قاتل الطفلة تفكر معه فى طريقة للتخلص من الجثة، وأخيرا اتفقا على وضعها فى حقيبة تمهيدا لإلقائها فى نهر النيل.

المشهد الرابع: النيل شاهد على الجريمة

تحت جنح الظلام وفى ساعة متأخرة من الليل، كان أحمد وسهير يحملان حقيبة كبيرة ويتحركان بحذر.. وصلا إلى منطقة تكاد تكون خالية من المارة على كورنيش النيل بمنطقة مصر القديمة.. تظاهرا بالوقوف للاستمتاع بمنظر النهر الخالد فى تلك الأجواء الهادئة، ثم ألقيا الحقيبة فى مياه النيل وانصرفا بهدوء وكأن شيئا لم يكن.

عثر الأهالي على الحقيبة طافية فى مياه النيل واكتشفوا الجثة وأبلغوا الاجهزة الأمنية المختصة، وعلى الفور أجريت تحريات مكثفة، إلى أن تمكن رجال المباحث من كشف غموض وفاة الطفلة، وتوصلوا إلى أن عشيق والدتها هو مرتكب الجريمة، وأن الأم ساعدته فى التخلص من الجثة.. تم ضبط المتهمين وأحالتهما النيابة العامة إلى محكمة جنايات القاهرة.

المشهد الخامس: العدالة تنتقم من القاتل

فى قاعة محكمة جنايات القاهرة، وقف المتهم الأول أحمد وبجواره المتهمة الثانية سهير، وتبدو على ملامحهما علامات القلق والتوتر الشديدين.. دخل القضاة واتخذوا أماكنهم على المنصة.. نادى الحاجب على المتهمين وردا عليه لإثبات حضورهما.. قلب القاضي فى أوراقه، وأصدر حكمه قائلا: "حكمت المحكمة بإعدام المتهم الأول أحمد بتهمة قتل الصغيرة ريتاج.. ومعاقبة المتهمة الثانية سهير بالسجن لمدة سنة بتهمة مساعدة المتهم الأول فى التخلص من الجثمان.. رفعت الجلسة".

