حوادث

شاب يقتل "عديله" في الشرابية بسبب خلافات أسرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل عديله في أحد شوارع الشرابية، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهما انتهت بجريمة قتل مروعة.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة إخطارًا يفيد بمصرع شاب في منطقة الشرابية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث لإجراء الفحص والمعاينة.

وتبين من التحريات الأولية أن عديل الضحية هو مرتكب الجريمة، حيث أقدم على إنهاء حياته باستخدام سلاح أبيض بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما.

 

جهود المباحث

كثف رجال المباحث من جهودهم لسماع أقوال شهود العيان واستكمال التحريات حول ملابسات الواقعة.
وبعد تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

جريمة قتل الشرابية خلافات أسرية عديل يقتل عديله جرائم القاهرة اخبار الحوادث

