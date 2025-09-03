حملات رقابية مكثفة لضبط المخابز بقرى الدقهلية (صور)

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة بمكتبه بتشكيل لجنة تفتيش موسعة ومفاجئة على عدد من المخابز بنطاق مركزي أجا وميت غمر، وذلك لضمان جودة رغيف الخبز المدعم وضبط أي مخالفات تمس حقوق المواطنين.

جاء ذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تم رصدها من قبل فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات.

حملات مكثفة في قرى أجا وميت غمر

وقامت اللجنة، برئاسة محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بمكتب المحافظ، وعضوية الدكتور إسماعيل تركي والدكتور أحمد العيسوي من مفتشي مديرية التموين، بالمرور على عشرات المخابز في القرى والمراكز، أبرزها: قرية الديرس، وكفر الشراقوة بمركز أجا - دقادوس، وبشالوش، وبشلا، وبندر ميت غمر بمركز ميت غمر.

نتائج الحملات علي المخابز

وأوضح "المحافظ" أن الحملة أسفرت عن تحرير 11 محضرًا للمخابز المخالفة، حيث تم رصد 7 محاضر نقص وزن لرغيف الخبز المدعم بما يتراوح بين 14 و18 جرامًا في بعض الحالات، بجانب 2 محضر لعدم مطابقة المواصفات القياسية، ومحضر آخر لعدم وجود قائمة بيانات.

إضافة إلى محضر لعدم نظافة أدوات العجين، كما تم ضبط شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل أحد المخابز السياحية في واقعة استيلاء واضحة على حصص الدقيق المدعم بهدف التربح غير المشروع.

الرقابة مستمرة ومكثفة لضبط المخابز

وقال مرزوق: حملاتنا الرقابية مستمرة ومكثفة لضبط المخابز وضمان وصول الخبز بجودة ووزن كامل للمواطنين، ولن نسمح بأي تلاعب في حصص الدقيق المدعم، فحقوق المواطنين فوق أي اعتبار.

التعامل الحاسم مع المخالفات يعكس التزام الدولة بحماية الحقوق

وأشار المحافظ الي أن التعامل الحاسم مع المخالفات يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وضمان العدالة في توزيع الدعم، والحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري ومفاجئ لتحقيق أعلى مستوى من الانضباط.

خطة شاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط الأسواق، مشددًا على أن أجهزة المحافظة تعمل بكل طاقتها لتحقيق العدالة ومنع أي محاولات استغلال للدعم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.