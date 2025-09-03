المشدد 7 سنوات لحلاق وآخرين اعتدوا على فتاة بالقليوبية

قضت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بمحكمة جنايات بنها، قبول الاستئناف المقدم من حلاق، شكلا لاتهامه وآخرين مجهولين باستدراج طفلة والتعدي عليها، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف مجددا، والحكم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بدلا من حكم الإعدام الصادر من أول درجة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 42065 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5163 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "أ م ع"، 29 سنة، عاطل، لأن المتهم وأخران مجهولان خطفوا المجني عليها الطفلة "ب ع م"، والتي لم تبلغ الـ 18 من عمرها، وقام المتهم باستدراجها إلى دائرة محل إقامته على إثر علاقة عاطفية مزيفة جمعتهما، وعنوه عنها وبمساعدة المتهمان المجهولان اصطحبوها إلى مكان بعيد.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان عن أعين المارة والمتفق عليهم مسبقًا بينهما وهددوها بقتلها وأقصوها بذلك عن أعين ذويها، وتعدوا على المجني عليها، والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كرهًا عنها، وقد ترك ذلك الإكراه أثر على النحو الوارد بتقرير الطب الشرعي.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم عرض وآخرين مجهولين طفلة وهي المجني عليها سالفة الذكر للخطر، بأن ارتكب الجريمة المشار بيانها مما هدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

