التمثيل التجاري يشارك في اجتماع مجلس الأعمال المصري الدنماركي

شارك الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، في الاجتماع الأول للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الدنماركي الذي عقد أمس الثلاثاء، بناء على الدعوة الموجهة من المهندس خالد أبو بكر رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك.

وخلال كلمته أكد عبد العزيز الشريف على أهمية العلاقات المصرية الدنماركية والتي ارتقت مؤخرا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك ديسمبر الماضي.

وتم خلالها الاتفاق على تنمية العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في عدد من القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والنقل البحري واللوجيستيات والزراعة والصناعات الغذائية المصنعة والمياه والحلول المناخية.

تنشيط مجالس الأعمال المختلفة

وأكد الشريف على اهتمام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتنشيط مجالس الأعمال المختلفة وعلى رأسها مجلس الأعمال المصري الدنماركي وتطلعه إلى تحقيق نتائج ملموسة تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الدنماركية إلى مصر.

كما أشار إلى تكليف التمثيل التجاري بالقيام بأعمال الأمانة التنسيقية الخاصة بمجالس الأعمال المشتركة ومن ثم المساهمة في تنفيذ الخطط التنفيذية الخاصة بمجالس الأعمال.

من جانبه أشار المهندس خالد أبو بكر، إلى قيام الجانب المصري بمجلس الأعمال بالعمل على صياغة خطة عمل تنفيذية تهدف إلى تحقيق المصالح المصرية والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المصرية الدنماركية.

وخلال الاجتماع قام أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك باستعراض رؤيتهم وتوجهاتهم نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الدنماركية.

وانتهى الاجتماع إلى تحديد الخطوات التنفيذية التي سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة لتحقيق أهداف المجلس.

شارك في الاجتماع كل من: المستشار التجاري أحمد نصر نائب مدير إدارة شئون الاتحاد الأوروبي، والمستشار التجاري طارق قشوع مدير وحدة مجالس الأعمال بالتمثيل التجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.