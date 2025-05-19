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محافظ أسيوط يتفقد معرض منتجات يدوية للسيدات (صور)

محافظ أسيوط خلال
محافظ أسيوط خلال التفقد

تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، معرضًا للمنتجات اليدوية للسيدات والشابات ضمن برامج التمكين الاقتصادي وذلك في إطار حرصه على متابعة العمل الميداني والاطمئنان على كفاءة أداء المؤسسات المجتمعية.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم وعلي سيد وكيل وزارة العمل وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط وجيهان حفني على مدير الأسر المنتجة والتكوين المهني بمديرية التضامن الاجتماعي وسيد جمال مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

 

وأكد محافظ أسيوط دعم المحافظة الكامل لتلك الأنشطة التي تسهم في توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى دخل الأسر معلنًا عن خطة لتزويد جمعيات المجتمع المدني بإمكانيات تدريب إضافية، وإنشاء مركز رئيسي للتدريب الحرفي، مع استغلال بعض المساحات غير المستغلة  لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. 

توجيه الدعم لأكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا

كما أكد اللواء هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ستعمل على مراجعة جميع أعمال الجمعيات الأهلية بالمحافظة، ونظم عملها، بهدف تعزيز كفاءة الأداء وضمان توجيه الدعم لأكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا موجها الشكر للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على الجهود المبذولة والدعم المتواصل للمحافظات، وتقديم خدمات ملموسة للمجتمع المحلي.

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وأضاف محافظ أسيوط أن هناك لجان متابعة ترصد بدقة أداء الجمعيات الأهلية، وتعالج أوجه القصور، إلى جانب دعم كافة المبادرات الإيجابية التي تعود بالنفع على المواطنين مؤكدًا أهمية تصحيح أي ملاحظات يتم رصدها خلال الجولات الميدانية، بما يضمن تحقيق نتائج أفضل ورفع مستوى الخدمة المقدمة، مؤكدًا استمرار الدعم الفني والإداري للنهوض بالجمعيات الأهلية كأحد أعمدة التنمية المجتمعية.

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