تجديد حبس 4 فتيات أجانب بتهمة ممارسة الرذيلة في النزهة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس 4 فتيات أجانب متهمات بممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب داخل نادي صحي بمنطقة النزهة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقالت المتهمات إنهن قدمن إلى مصر بتأشيرة سياحة وكانوا على اتفاق مسبق مع أحد الأشخاص في الداخل الذي يعمل معهن وسهل لهن الاختباء من الأمن والتهرب بعد انتهاء تأشيراتهن ووفر لهن المسكن، كما كان يجلب لهن الزبائن مشيرين إلى أنهن لا يقبلن غير الزبائن الذين يتعاملون بالدولار وخاصة من العرب والأجانب المقيمين في البلاد. 


أكدت معلومات وتحريات رجال مباحث قسم شرطة النزهة، إدارة شخص نادي صحي كستار لممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 4 فتيات أجانب في وضع مخل لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.

