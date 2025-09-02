الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
حوادث

حبس ربة منزل بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في التجمع

حبس متهمة، فيتو
حبس متهمة، فيتو

 أمرت  نيابة القاهرة الجديدة بحبس ربة منزل بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال مقابل مبلغ مالي بدون تمييز بدائرة قسم شرطة التجمع الأول 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما واصلت أجهزة  وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بتهمة إدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي.

استقطاب راغبي المتعة عبر تطبيقات الهواتف

وكشفت التحريات أن المتهمة كانت تستغل المسكن لاستقطاب راغبي المتعة عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، دون تمييز، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المسكن وضبط المتهمة وبصحبتها أحد الأشخاص، وبمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

